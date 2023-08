Baunei | 28enne travolta da un albero caduto sul litorale Morta tra le braccia dei soccorritori

(Di giovedì 24 agosto 2023) Unè improvvisamente crollato dal costone che sovrasta la spiaggia suldi, zona dell’Ogliastra, in Sardegna, travolgendo una giovane di 28 anni senza lasciarle scampo. L’incidentele è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 24 agosto, nella cala delle Piscine di Venere. La centrale di Sassari ha attivato l’intervento della Guardia Costiera di Olbia e dell’elisoccorso di Areus, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. La ragazza, originaria di Nuoro, faceva parte di un gruppo che aveva affittato un gommone con conducente a Cala Gonone. E’tra ledeiprima di poter essere trasportata in ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

