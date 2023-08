Basta aiuti militari | i repubblicani terrorizzano Zelensky

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Se il buongiorno si vede dal mattino, allora Volodymyrnon può che essere molto preoccupato dalla possibile vittoria deialle prossime elezioni previste per l’anno prossimo negli Stati Uniti. Questo perché nel primo dibattito tra otto dei quattordici candidati presidenziali, andato in onda su Fox News, se c’è qualcosa su cui pressoché tutti convergono è che è tempo di disimpegnarsi dalla sanguinosa e dispendiosa guerra in Ucraina. All’appuntamento tv non ha preso parte Donald Trump – che ha preferito rilasciare un’intervista su X all’amico Tucker Carlson, l’anchorman cacciato dalla tv conservatrice -, mentre erano presenti il governatore della Florida Ron DeSantis, il suo collega del North Dakota Doug Burgum, l’ex vicepresidente Mike Pence, gli ex governatori del New Jersey Chris Christie e ...