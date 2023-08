Basket | Simone Fontecchio è fiducioso per i Mondiali | “Abbiamo tutti piena confidenza in noi stessi”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ormai ci siamo: domani, venerdì 25 agosto 2023, inizierà finalmente la 19ma edizione deimaschili di, competizione che si svolgerà tra Filippine, Indonesia e Giappone. Al via si presenteranno 32 squadre e tra queste ci sarà anche l’Italia, che esordirà proprio domani. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco scenderanno in campo alle ore 10:00 alla Philippine Arena di Manila (l’impianto indoor più grande al mondo con ben 55.000 posti a disposizione), per sfidare l’Angola nella prima giornata della fase a gironi (gruppo A). Tra i giocatori azzurri più attesi, c’è senza dubbio. Intervenuto alla vigilia del debutto mondiale, il giocatore degli Utah Jazz ha affermato: “Fa piacere essere fra i giocatori sotto osservazione per questo Mondiale, ma non ci penso per nulla. Sono contento che la squadra ...

Basket, Simone Fontecchio è carico per i Mondiali: "Abbiamo tutti piena confidenza in noi stessi" OA Sport

"Possiamo vivere questo Mondiale pensando ensare che tutto ruoti intorno ad un pronostico, o dando la possibilità ai giocatori di vivere questo evento con fiducia".Venerdì 25 agosto alle ore 10 in Italia si gioca la prima partita degli Azzurri con diretta su Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN ...