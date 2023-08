Basket | Pozzecco | ' vogliamo vivere il mondiale con fiducia | la nostra Nazionale è rispettata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Manila, 24 ago. - (Adnkronos) - "Possiamoquestoin due modi. Pensare che tutto ruoti intorno ad un pronostico, e nel caso di fallimento correre a cercare un colpevole. O dare la possibilità ai giocatori diquesto evento con. Credendoci”. Così il ct dell'ItalGianmarcoalla vigilia dell'esordio iridato degli azzurri a Manila contro l'Angola. "Se sono diventato l'allenatore da cui avrei voluto essere allenato quando ero giocatore? All'inizio della mia esperienza come ct azzurro non mi sentivo ancora quell'allenatore, e ho pensato che la scelta ricaduta su di me fosse bizzarra -spiegain conferenza stampa-. Oggi, grazie al supporto del Presidente, dello staff tecnico e dei giocatori, per cui nutro una considerazione ...