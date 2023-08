Basket | Gigi Datome alla vigilia del debutto ai Mondiali 2023 | “Focus sull’Angola | siamo pronti”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Giornata dia Manila per l‘Italmaschile, che si appresta a cominciare il suo cammino nel gruppo A ai Campionati. Gli Azzurri debutteranno domattina (ore 10.00 italiane) contro l’Angola dopo aver concluso la preparazione estiva con un incoraggiante 7 su 7, per poi sfidare nelle partite successive della prima fase la Repubblica Dominicana e le Filippine padrone di casa. “Fin dal primo giorno, Poz spinge tanto su poche cose. Una di queste è aiutarsi tutti in difesa, che alimenta la fiducia in attacco. E’ una bella sensazione sapere che in questa squadra tutti aiutano tutti.un gruppo che ama stare insieme e giocare insieme, e insiemein grado di superare i nostri limiti. Veniamo da un mese di lavoro intenso e...

C'era allora e ci sarà ancoraDatome , il capitano della Nazionale che lascerà ildopo i Mondiali. L'avvicinamento alle Filippine è stato un lungo tributo alla sua carriera, sul campo e ...MONDIALI2023: IL CALENDARIO MONDIALI2023: IL REGOLAMENTO 'Non c'è una squadra ... Al suo fianco in conferenza stampaDatome, alla sua ultima esperienza da giocatore. 'Siamo molto ...... è coperto dalle nuvole, Gianmarco Pozzecco, scortato da capitanDatome e da tutto lo staff ... Si vede che amano davvero il, ma voglio fare un appello per domani: per favore state a casa, ...

Godiamoci Gigi Datome, perché ai Mondiali di basket lo vedremo giocare per l'ultima volta GQ Italia

Venerdì 25 agosto prendono il via i Mondiali di basket nelle Filippine ... Sarà l'ultima occasione cestistica per capitan Gigi Datome, da Olbia, a cui è affidato – da veterano – il compito di ...