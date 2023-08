Basket | Gianmarco Pozzecco | “Non ci poniamo limiti Nessuna squadra è imbattile | faticheranno anche gli USA”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo le amichevoli delle scorse settimane, che hanno portato in dote un bottino di sette vittorie in altrettanti impegni, il momento dell’esordio dell’Italai Mondiali 2023 è arrivato. Gli azzurri debutteranno domani, nella prima partita del Girone A, contro l’Angola, alle ore 10. La formazione tricolore è carica, come fatto capire dal ctche, in conferenza stampa, ha affermato: “Italia da podio? I ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro fino ad ora e secondo me si meritano questa considerazione. Ora devono solo continuare a divertirsi e a giocare ainsieme e poi vedremo in che posizione ci piazzeremo in questo torneo”. Poi ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è di continuare a giocare come stiamo facendo, un buondi. Noi rispettiamo ...

