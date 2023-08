Barzaghi | «Sanchez impaziente di portare la sua energia all’Inter!»

(Di giovedì 24 agosto 2023)ricorda il periodo all’Inter di, ora vicino al ritorno in nerazzurro. Secondo il giornalista di Sky Sport 24 il cileno è entusiasta e consapevole di quello che troverà a Milano. IL RITORNO – Matteodipinge il quadro della situazione legata al ritorno all’Inter di Alexis: «Era sempre difficile da frenare in campo e fuori. Uno dei pochi che viveva vicino ad Appiano Gentile, nella sua villa. In campo si trasformava e diventava una furia.aveva il suo modo di effettuare le finte, 3-4 di fila. Si sentiva un campione e non faceva nulla per nasconderlo. Aveva grandeed entusiasmo e anche adesso è in queste condizioni. Non vede l’ora di entrare in campo,la suae la sua voglia e lottare e ...

