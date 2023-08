Barra | 26enne fermato dalla Polizia per rapina

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) e tentato furto d’auto notturno. Indagini permettono il fermo dell’indagato Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Villa Bisignano per la segnalazione di una. All’arrivo dei poliziotti, giunti prontamente sul posto, una donna li ha avvicinati e ha riferito che un uomo l’aveva minacciata e che voleva impossessarsi del veicolo appena parcheggiato. La signora, tuttavia, solo frapponendosi tra il soggetto e la portiera della propria autovettura era riuscita ad evitare che l’uomo portasse a compimento l’intento criminoso; il predetto, però, non pago si è dato alla fuga dopo aver asportato 100 euro in contanti alla vittima. Successivamente la donna si è recata presso gli uffici del Commissariato San ...