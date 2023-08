Barbie diventa il 10° film ad essere riuscito a raggiungere 20 milioni di dollari nella quinta settimana

(Di giovedì 24 agosto 2023)è tornata al primo posto. Dopo quattro settimane in cima al box office,è stata detronizzata da Blue Beetle della Warner Bros. nel fine, quando ildella DC ha conquistato il primo posto con 25di. Ma il regno della supereroina è durato poco.raggiunge 20disuaIn uscita nuovicome- Photo Credits Donna ModernaIl colosso “Barbillion” ha schiacciato Blue Beetle lunedì – incassando 2,64dicontro i 2,18delDC – e di nuovo martedì, aggiungendo altri ...

... nel corso dell'estate, è stata soltanto l'uscita dell'altro film - cult della stagione,. ... come Katherine 'Kitty' Puening, studentessa che nel 1940sua moglie. Ma non saranno solo gli ...Fine stagione con il botto! L'arrivo dimanda all'aria qualsiasi algoritmo e fa andare in tilt ogni più rosea previsione stabilendo ... Ma cosaevento Dati del box - office alla mano, ...Il film dell'anno, forse il più atteso (i fan dinon si arrabbino " il fenomeno '... Il volto del "Prometeo" Cillian Murphyquello simbolico della scienza , che scruta luoghi sconosciuti ...

Barbie diventa il miglior incasso Warner di sempre negli States MYmovies.it

Barbie raggiunge un altro grande obiettivo: è il 10° film nella storia a raggiungere i 20 milioni di dollari nella sua quinta settimana!È inutile girarci intorno: Barbie è il film dell’anno. Tra incassi record che hanno fatto la storia e approvazione praticamente unanime da parte di critica e pubblico, il nuovo film di Greta Gerwig è ...