Barbara D’Urso a 66 anni senza filtri e senza trucco su Instagram | bella come non mai

Si è sbilanciato sulla sua ex, da settembre orfana di Pomeriggio Cinque, sulla chiusura di Oggi è un altro giorno con il conseguente trasloco di Serena Bortone a Rai3 ed ovviamente non ...Non ha perso il sorriso,. In una estate di vacanza 'forzata', visto il siluramento improvviso a Pomeriggio 5 , per volontà di Pier Silvio Berlusconi , e una situazione professionale di fatto in stand by, in ...Nonostante non sarà più il volto di Pomeriggio Cinque,non si perde'animo. Con l'estate ormai quasi alle battute finali, la Carmelita nazionale, orfana del suo show su Canale 5 per decisioni aziendali, si gode una giornata al mare in ...

Barbara d'Urso, la foto sconvolge tutti: "Rosicone, ora cosa dite" Liberoquotidiano.it