Bambino di 9 anni muore per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone. Donati gli organi

Costa Vescovato (Alessandria), un bambino di 9 anni muore per una puntura di calabrone TGCOM

Tragedia in provincia di Alessandria. Un bambino di 9 anni è morto a seguito di una puntura di un calabrone. La giovane vittima, originario di Norimberga, in Germania, era in vacanza con i genitori a ...Il piccolo, di nazionalità tedesca, punto al collo mentre giocava nell'agriturismo dove si trovava in vacanza con la famiglia. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi ...