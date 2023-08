Bambini fascisti | che cosa gridano L' ultima crociata del Pd all' Asinara

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il Pd se la prende anche con i, accusandoli di nostalgie del Ventennio. "Vincere e vinceremo. Gridavano allora iche insanguinavano le nostre terre e azzeravano le libertà individuali e collettive insieme all'alleato nazista - denuncia Silvio Lai, deputato democratico -. Che quel motto venga fatto gridare, insieme ad altri di matrice mussoliniana, a dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, ospiti dell'Isola dell'per un campo scuola per subacquei, organizzata dall'associazione Sette Mari, è uno sfregio per quanti caddero durante la dittatura nazifascista e per quanti combatterono e persero la vita per sconfiggere il vile oppressore". "È intollerabile - prosegue l'onorevole Lai - che ci siano ancora persone ed organizzazioni che in chiave nostalgica tentano di trasmettere ai nostri giovani quei terribili fasti. Ci ...