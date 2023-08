Azmoun è arrivato a Roma | i dettagli sull' operazione con il Bayer Leverkusen

(Di giovedì 24 agosto 2023)questa sera è sbarcato a Ciampino poco prima delle 21 , l'attaccante iraniano ènella Capitale per cominciare la sua avventura alla. Il giocatore dovrà prima sottoporsi ...

ROMA -questa sera è sbarcato a Ciampino poco prima delle 21 , l'attaccante iraniano ènella Capitale per cominciare la sua avventura alla Roma. Il giocatore dovrà prima sottoporsi alle ...147 Dopo una trattativa lampo Sardarè sbarcato a Roma . Il giocatore èa Ciampino alle ore 20,40 con un aereo privato partito da Colonia. Ad attenderlo solo 15 tifosi, domani previste per lui le visite mediche di rito. ...I giallorossi hanno chiuso per Sardar, iraniano classe 1995 del Bayer Leverkusen: il giocatore èin Italia nella serata di giovedì e venerdì si sottoporrà alle visite mediche. ...

Roma, Azmoun è arrivato in Italia: venerdì visite mediche e firma Sky Sport

Sardar Azmoun è sbarcato questa sera all’aeroporto di Ciampino intorno alle 20.40 con un volo proveniente da Colonia. L’attaccante ...In vista di un possibile nuovo arrivo che è già nei pensieri del duo Furlani-Moncada, il Milan potrebbe prendere una decisione clamorosa ...