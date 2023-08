(Di giovedì 24 agosto 2023) Nel 2023 per quasi dueitaliane su tre (62%) gli investimenti inhanno portato a un maggiore ritorno economico, un deciso progresso rispetto al 41% dell'anno scorso. Ma per ...

Il 50% del campione di 450intervistate (da 10 a oltre 250 dipendenti) ha dichiarato di "... Quasi la metà delle imprese, il 44%, intendeancora di più in progetti di sostenibilità nei ...Oracle amplia i propri servizi di cloud computing infrastrutturale rivolti alle, pensando in particolare alle piccole implementazioni. L'offerta Compute Cloud@Customer , ...anella ...In questo caso, leche si sono rese disponibili ad ospitare i tirocini, hanno già ...professionali costituisce anche un incentivo per gli artigiani e gli imprenditori che continuano a...

Aziende, 'investire in economia circolare ripaga' Agenzia ANSA

Nel 2023 per quasi due aziende italiane su tre (62%) gli investimenti in economia circolare hanno portato a un maggiore ritorno economico, un deciso progresso rispetto al 41% dell'anno scorso. (ANSA) ...«I piani di decarbonizzazione delle aziende fossili, oltre a essere inadeguati, si rivelano solo parole vuote: invece di investire davvero nell’energia rinnovabile di cui abbiamo bisogno, ci inondano ...