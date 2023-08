Autunno di slalom tra gli aumenti

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 agosto 2023) Se le ferie estive sono state un salasso, nei prossimi mesi si prevede che ogni famiglia spenderà 1.600 euro in più. Tra acquisti per la scuola, benzina, mezzi pubblici e auto, un’altra stagione «calda» è in arrivo. I rincari delle località di vacanza hanno dominato le cronache dell’estate. Se agosto è stata una stangata per il bilancio familiare, i prossimi mesi non saranno più leggeri. Dal caro auto, tra benzina e assicurazioni, ai generi alimentari, dall’appuntamento con la scuola al trasporto pubblico, nessuna voce di spesa della vita quotidiana si salva. Secondo un’analisi di Assoutenti, le famiglie spenderanno incirca 1.600 euro in più. I listini del corredo scolastico sono già stati ritoccati. Il presidente di Federcartolai, Medardo Montaguti, anticipa quale sarà l’onere per le famiglie. «I materiali di maggior impiego nel nostro settore, ovvero ...