Autonomia | Boccia | ‘per ora è merce di scambio in maggioranza’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “In Parlamento sul tema dell’finora c’è stata solo una sgradevole contrapposizione. E la percezione che abbiamo dall’opposizione è che l’di Calderoli non sia condivisa da Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma che sia utilizzata in maggioranza comediper trovare una mediazione sulle riforme costituzionali. Per il momento è una vicenda interna alla destra”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco, in una intervista a IlSussidiario.net che anticipa la sua partecipazione di stasera al Meeting di Rimini per un dibattito sulle riforme costituzionali.“Quando fu fatta la riforma del titolo V, 22 anni fa – racconta il capogruppo dei dem a palazzo Madama -, io da docente universitario la criticai molto ed ero personalmente contrario. ...