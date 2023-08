Gianmarco(461) si è fermato ai quarti allo Schwaben Open, Challenger 50 sulla terra rossa ad, in Germania (36.000 euro di montepremi). Nel secondo quarto di finale Challenger della stagione, ...Gianmarco(348) ha raggiunto i quarti di finale del challenger tedesco di(36.000 di montepremi su terra battuta) superando per 62 64 in tedesco Louis Wessels. Ai quartiè atteso dallo ...Dopo aver superato le qualificazioni Gianmarco(348) ha battuto al primo turno del challenger tedesco di(36.000 di montepremi su terra rossa) il britannico Billy Harris (308) per 67 61 64. Al secondo turnoè atteso dal ...

Augsburg, Ferrari si ferma ai quarti - Challenger SuperTennis

Gianmarco Ferrari (461) si è fermato ai quarti allo Schwaben Open, Challenger 50 sulla terra rossa ad Augsburg, in Germania (36.000 euro ...Gianmarco Ferrari (348) ha raggiunto i quarti di finale del challenger tedesco di Augsburg (36.000 € di montepremi su terra battuta) superando per ...