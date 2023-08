Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'ha diffuso il primo teaser deldella Q8, che sarà presentata il prossimo 5 settembre. La Casa tedesca non lo ha ancora scritto, ma vista la data è molto probabile che la Suv sia una delle novità previste per l'IAA Mobility di Monaco. Dietro cambiano i Led. Per il momento possiamo osservare solo un bozzetto del tre quarti posteriore, dove l'è intervenuta sulla grafica dei gruppi ottici Led con uno stile simile a quello della Q6 e-tron, anch'essa ormai prossima al debutto. Non è escluso quindi che la Q8 erediti da quest'ultima la possibilità di personalizzare la grafica attraverso l'infotainment. Probabilmente anche il frontale riceverà alcune modifiche e sono esclusi punti di contatto con la Q8 e-tron elettrica. Elettrificazione diffusa. Non ci sono per il momento conferme circa le modifiche ai powertrain, ma la ...