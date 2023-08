Audemars Piguet lancia nuovi orologi in collaborazione con Matthew Williams

(Di giovedì 24 agosto 2023) See image gallery at *.tgcom24.itha iniziato una nuovacon lo stilista americano, direttore creativo di Givenchy e fondatore del brand 1017 ALYX 9SM,ndo ...

ha iniziato una nuova collaborazione con lo stilista americano Matthew Williams, direttore creativo di Givenchy e fondatore del brand 1017 ALYX 9SM, lanciando contemporaneamente ...Il pannello che copre lo schermo centrale è di legno intarsiato in 1.603 parte,ha realizzato in orologio Royal Oak su misura, chiamato Concept Split - Seconds Chronograph GMT Large ...L'OROLOGIO SI PUÒ INDOSSARE l'orologio da polsoRoyal Oak in plancia si attacca e si stacca grazie a un meccanismo elettrico, e poi si indossa con un cinturino in pelle che si trova ...

Royal Oak Audemars Piguet da collezione: l'ultimo da avere Marie Claire

VERONA. Controlli negli esercizi 'compro-oro': le Fiamme gialle scovano un'attività irregolare e sequestrano ben 28 orologi di lusso (di brand come Rolex, Omega e Audemars Piguet) per un totale di cir ...Quello degli orologi di lusso è un mercato in continua espansione. Ecco una guida per scoprire come fare e quali scegliere come investimento redditizio nel 2023.