ATP Winston-Salem 2023 | Coric avanti col brivido | Purcell elimina Griekspoor

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Completato il novero degli ottavi di finale alOpen, l’ATP 250 che da ormai più di un decennio fa da appuntamento conclusivo prima della comparsa degli US Open sul proscenio internazionale. Poche le sorprese, anzi una, anzi mezza per lo stato di forma di chi l’ha provocata. Si parla chiaramente di Max: l’australiano, dopo i quarti a Cincinnati, si prende il lusso dire in due tie-break l’olandese Tallon, numero 2 del seeding, riscattando in entrambi i set un break di svantaggio. Prossima sfida quella al ceco Jiri Lehecka, che rischia nel terzo parziale, ma batte il tedesco Dominik Koepfer. Qualcheanche per Borna: il croato viene a capo dell’americano Michael Mmoh solo alla distanza, dopo due ...