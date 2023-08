Atletica | Simone Barontini accarezza la finale ai Mondiali! Personale sugli 800 con Tecuceanu

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023)ha disputato una splendida semi800 metri ai Mondiali 2023 dileggera ed è andato vicinissimo alla qualificazione all’atto conclusivo. Il marchigiano ha interpretato benissimo la propria serie, modificando anche il proprio abituale stile di corsa e piacendo per la caparbietà mostrata sulla pista di Budapest: è partito in maniera accorta e alla campana era in ultima posizione, comunque attaccato al gruppo che tirava un ritmo di rilievo, ma a metà del secondo giro si è esaltato operando quattro sorpassi all’esterno e buttandosi nella mischia per il passaggio del turno, poi sul rettilineoha stretto i denti e ha chiuso al quinto posto con il tempo di 1:44.34. Il 24enne ha abbattuto il propriodi 16 centesimi (1:44.50 ...