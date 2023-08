Atletica | Mondiali Tortu ' Puntiamo a finale | non abbiamo paura'

(Di giovedì 24 agosto 2023) BUDAPEST (UNGHERIA) - "Non guardiamo agli altri, sicuramente ci sono delle nazioni che al momento a livello cronometrico sono più in forma, ma noi nondi confrontarci con tutti. Chiunque ...

Attesa aidiper la staffetta 4x100 maschile. Nel video Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Faustino Desalu e Lorenzo Patta - campioni olimpici nel 2021 a Tokyo - svelano le loro ambizioni per la ...L'mondiale ha offerto due episodi rari, ma nei quali il senso e il valore dello sport sono ... Decisamente un epilogo migliore rispetto a quello del parallelo deidi Cortina 2021 , ...Gli atleti delle Fiamme oro vincono medagliegrazie a Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Campionati del mondo dileggera di Budapest (Ungheria), e Sofia Raffaeli, doppio argento alla rassegna iridata di ginnastica ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia frastornata, fuori Tortu, Desalu e Furlani. Stecchi, Kaddari e Coiro uniche luci OA Sport

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - 'Non guardiamo agli altri, sicuramente ci sono delle nazioni che al momento a livello cronometrico sono più ...Jacobs domani scenderà in pista per le batterie della 4x100 e correrà la seconda frazione: " Ora siamo qui e sono molto fiducioso di fare una gran gara. Farò la seconda frazione e cercherò di onorare ...