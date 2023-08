Atletica | Mondiali | Jacobs torna a gareggiare in staffetta a 2 anni dall' oro di Tokyo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Budapest, 24 ago. - (Adnkronos) - A due'oro olimpico di, Marcelltornerà a correre domani 25 agosto con la4x100, in batteria aidi Budapest alle 19.30. A ufficializzarlo è stato il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo nella conferenza stampa della vigilia a Casa Italia. “Marcellsarà in seconda frazione - le sue parole -. Per il resto della squadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel corso del riscaldamento pre-gara”.

Così Marcell Jacobs in vista della staffetta 4x100 in programma domani aididi Budapest. - foto LivePhotoSport - . srp/gm/red 24 - Ago - 23 14:04 24 agosto 2023Attesa aidiper la staffetta 4x100 maschile. Nel video Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Faustino Desalu e Lorenzo Patta - campioni olimpici nel 2021 a Tokyo - svelano le loro ambizioni per la ...Lo ha detto Filippo Tortu in vista della staffetta 4x100 in programma domani aididi Budapest. "A differenza del passato, quest'anno siamo stati più insieme, abbiamo fatto più ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia frastornata, fuori Tortu, Desalu e Furlani. Stecchi, Kaddari e Coiro uniche luci OA Sport

'Farò la seconda frazione e cercherò di onorare il mio compito al massimo'.BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - 'Sono veramente contento di rientrare ...La marcia è spagnola. Doppia doppietta per la nazionale iberica ai mondiali di atletica leggera di Budapest. Ieri mattina nella 35 chilometri hanno vinto Alvaro Martin tra gli ...