Atletica Mondiali Budapest 2023 | Jacobs farà parte della staffetta 4×100

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo la delusione nella gara individuale, Marcellandrà a caccia del riscatto nellavalevole per idileggera in corso di svolgimento a. Il velocista azzurro tornerà a gareggiare in squadra domani in batteria alle ore 19:30 a due anni di distanza dalla medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ad annunciare lacipazione diè stato il responsabilevelocità azzurra Filippo Di Mulo nella conferenza stampavigilia a Casa Italia. ”Marcellsarà in seconda frazione. Per il restosquadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel corso del ...

Il campione olimpico dei 100 metri sarà in pista nella staffetta Marcell Jacobs in pista con la staffetta dell'Italia aidileggera 2023 di Budapest. Il campione olimpico, a due anni dall'oro di Tokyo, torna a correre con la 4x100: domani, venerdì 25 agosto, scende in pista nelle batterie alle 19.30. ...Il cielo, questa volta, l'ha davvero toccato con un dito. Un salto da due metri e 36 centimetri , una misura che gli è valsa la medaglia d'oro aidiin corso a Budapest e che, in un sol colpo, ha spazzato via le fatiche e i dubbi delle qualificazioni. Gianmarco Tamberi, in Ungheria, è volato più in alto di tutti. Prendendo in ...Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della staffetta 4 100 aididi Budapest 2023, Samuele Ceccarelli ha detto: ' Sono felice di come si è conclusa la prima parte del mio Mondiale. Personalmente sto bene e mi auguro di rendere al meglio per la ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia frastornata, fuori Tortu, Desalu e Furlani. Stecchi, Kaddari e Coiro uniche luci OA Sport

Domani, venerdì 25 agosto, il National Athletics Centre di Budapest ospiterà la settima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. In palio altri quattro titoli iridati (c ...Un romantico episodio si è consumato al termine della 35 km di marcia ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Una splendida proposta di matrimonio ha catalizzato l'attenzione alla conclusione delle prov ...