Atletica | Mondiali 35 km | Stano settimo ' Divertito e dato il massimo'

Lo ha detto Massimo Stano commentando il settimo posto nella 35 chilometri di marcia maschile aidi Budapest. Oro allo spagnolo Alvaro Martin, argento all'ecuadoriano Brian Pintado e bronzo ...Terminate la 35 km di marcia maschile e femminile aididi Budapest (diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW): tra gli uomini il nostro Massimo Stano (campione in carica nella distanza) chiude al 7° posto, trionfa Martin ...Un'impresa storica quella di Gianmarco Tamberi. Con la medaglia d'oro aidileggera di Budapest, ha messo l'ultimo tassello nel suo già ricco palmares. L'atleta marchigiano, superando i 2.36 nel salto in alto, ha praticamente vinto tutto: Olimpiadi, ...

Mondiali atletica, quanta Italia in finale: Fantini in un lancio, Battocletti vicina al record nei 5000, Cestonaro e Derkach ok nel triplo Virgilio Sport

Lo ha detto Massimo Stano commentando il settimo posto nella 35 chilometri di marcia maschile ai Mondiali di Budapest. Oro allo spagnolo Alvaro Martin, argento all'ecuadoriano Brian Pintado e bronzo ...Lo spagnolo Martin ha vinto un meritatissimo oro nella marcia 35 chilometri ai Mondiali di Budapest chiudendo in 2h24:30, davanti a Pintado. Completa il podio Kawano che precede Dunfee, Linkee, Noda e ...