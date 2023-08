Atletica | Mondiali 35 km | Stano settimo Divertito e dato il massimo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Vittoria per lo spagnolo Alvaro Martin, che centra il bis dopo la 20 km BUDAPEST (UNGHERIA) - "Rispetto alla 20 chilometri oggi ho gareggiato, mi sono, hoile anche di più. Purtroppo è andata così, chiaramente sono rammaricato ma anche contento, nonilrispetto a

Un Massimo Stano amareggiato per il risultato ma orgoglioso di quanto fatto oggi nella 35 km di marcia, dove è settimo al traguardo. Così l'atleta azzurro ha parlato ai microfoni Rai al termin della ...Un doppio bis per la Spagna nella marcia aidi Budapest: dopo le 20 Km Alvaro Martin e Maria Perez si aggiudicano anche le due 35 Km. Nella prova maschile il nostro campione del mondo in carica Massimo Stano dopo la deludente 20km ...Lo ha detto Massimo Stano commentando il settimo posto nella 35 chilometri di marcia maschile aidi Budapest. Oro allo spagnolo Alvaro Martin, argento all'ecuadoriano Brian Pintado e bronzo ...

Doppietta servita. Lo spagnolo Alvaro Martin è campione del mondo anche della 35 chilometri di marcia. Dopo aver conquistato sabato scorso l'oro nella 20 km, il marciatore iberico sulle strade di ...Vittoria per lo spagnolo Alvaro Martin, che centra il bis dopo la 20 km BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - 'Rispetto alla 20 chilometri oggi ...