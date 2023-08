Atletica | Mondiali 2023 | Tentoglou vince una battaglia titanica | Bol spaziale | sorpresa Watson Fantini e Folorunso seste

(Di giovedì 24 agosto 2023) Grandissima serata a Budapest (Ungheria), dove è andata in scena la sesta giornata deidileggera. Sono stati assegnati cinque titoli: spettacolare sigillo di Miltiadisnel salto in lungo, tutto facile per Femke Bol sui 400 ostacoli, Danielle Williams fa suoi i 100 ostacoli, Antoniosorprende sui 400 metri. L’Italia porta a casa i sesti posti di Ayomidesui 400 ostacoli e Saranel lancio del martello. RISULTATIFINALI SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Gara semplicemente stellare, per livello tecnico e per intensità agonistica. Una delle finali più belle di tutti i. Il greco Miltiadise il giamaicano Wayne Piddock ...

disono in diretta su Sky Sport e in streaming su ...Due golf cart che trasportavano gli atleti dal campo di riscaldamento allo stadio 'National Athletics Centre' di Budapest, dove si stanno svolgendo idi, si sono violentemente scontrate: in uno dei due veicoli elettrici viaggiavano alcuni degli atleti che di lì a poco dovevano gareggiare nelle semifinali dei 200 metri. Hanno avuto ...Incredibile episodio che ha condizionato le semifinali dei 200 metri. A pochi minuti dalle gare c'è stato uno scontro tra i due caddy che trasportavano gli atleti allo stadio. A riportare le ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia frastornata, fuori Tortu, Desalu e Furlani. Stecchi, Kaddari e Coiro uniche luci OA Sport

Non solo non ha portato medaglie all'Italia ma ha anche allungato l'elenco dei rimpianti alla luce di alcune eliminazioni troppo precoci di lusso: a… Leggi ...6° posto per le parmensi Sara Fantini nel martello e Ayomide Folorunso nei 400 hs ai Campionati Mondiali di Budapest. 2 finaliste della Emilia Romagna nelle gare di oggi per 2 atlete di Parma, che han ...