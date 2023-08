Atletica | Massimo Stano 7° nella 35 km | il Campione Olimpico non difende il titolo ai Mondiali | doppietta Martin

In corso la 35 km di marcia femminile ai Mondiali didi Budapest (diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW): tra gli uomini il nostroStano (campione in carica nella distanza) chiude al 7° posto, trionfa Martin davanti a ...La diretta testuale live della sessione serale di giovedì 24 agosto dei Mondiali dileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Sesta giornata ... dove...Tutti i risultati di giovedì 24 agosto ai Mondiali dileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Sesta giornata ... doveStano proverà a difendere il ...

La 35 km di marcia: trionfa Martin, Stano è 7° Sky Sport

Settimo posto in 2h25:59 nella 35 km di marcia ai Mondiali di atletica di Budapest per l'azzurro Massimo Stano che deve cedere il titolo vinto nella scorsa edizione. Oro allo spagnolo Martin che chiud ...Sono una ventina, con i loro allenatori, e arrivano da Savona, Imperia e Genova. Il sindaco Ciaburro: “Una bellissima iniziativa, che spero possa continuare in futuro” ...