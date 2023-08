Atletica | Folorunso sesta al mondo nei 400 hs | “La prossima volta magari seguirò la Bol senza scoppiare”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ayomidenon riesce a correre nuovamente sotto i 54? dopo lo strepitoso record italiano firmato in semifinale (53?89), ma si conferma più veloce rispetto al suo vecchio record personale e chiude al sesto posto in 54?19 la finale dei 400 metri con ostacoli ai Campionati Mondiali 2023 dileggera sulla pista di Budapest. “Tra un po’ è più difficile arrivare qui in zona mista che fare la gara… Volevo fare una gara in cui raccoglievo i morti sul rettilineo finale (ride, ndr). Dovevo avere pazienza nella prima parte, perché tutte sarebbero andate dietro alla Bol e qualcuna sarebbe scoppiata alla fine“, le prime parole a caldo di un’esausta Ayo ai microfoni della Rai. “Il mio obiettivo era andare a caccia di chi sarebbe ‘morto’ sul rettilineo finale per aver fatto una gara scriteriata. Ovviamente ho perso qualche decimo prezioso credo tra il ...

