Atletica | Femke Bol rifila 1” alla seconda e vince i Mondiali! Ayomide Folorunso rimonta | sesta sui 400 hs

(Di giovedì 24 agosto 2023)Bol ha confermato il facile pronostico della vigilia e si è laureata Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli. L’olandese ha dominato il giro della morte con barriere a Budapest (Ungheria), riscattando la clamorosa caduta avuta sabato sera sul rettilineo finale della 4×400 mista, quando sembrava poter portare il proprio Paese in trionfo. La 23enne ha conquistato il primo titolo iridato della propria carriera, lo scorso anno a Eugene si dovette accontentare dell’argento alle spalle della statunitense Sydney McLaughlin, autrice di un folle record del mondo (50.68, l’americana era assente in terra magiara per un infortunio, ma avrebbe comunque optato per i 400 metri). Dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il successo agli Europei di dodici mesi fa,Bol ha rimpinguato ulteriormente il proprio palmares. La primatista europea, autrice di un ...