Atletica | Dalia Kaddari eliminata in semifinale sui 200 metri | “Sono un po’ delusa | non era il tempo che mi aspettavo”

(Di giovedì 24 agosto 2023)non riesce ad effettuare un passo avanti prestazionale rispetto alle batterie e chiude in sesta posizione la primadei 200ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, in corso di svolgimento al National Athletics Centre di Budapest. La velocista sarda ha corso in 22?75 (vento praticamente nullo), a 8 centesimi dal primato stagionale firmato ieri e a 11 dal record personale. L’azzurra, fuori dai giochi anche nell’ottica dei tempi di ripescaggio, è rimasta distante quasi mezzo secondo dalla qualificazione per la finale iridata pagando forse anche il fatto di dover gareggiare nella seconda corsia: “Ci ho provato fino alla fine. Sicuramente questa corsia sui 200 non è una delle migliori, però bisogna saper correre in tutte le corsie anche perché se mi dovesse mai ...

Il programma di oggi pomeriggio: 19:45, 200 metri femminile, semifinali, Kaddari 20:26, lancio del martello femminile, finale, Sara Fantini 20:50, 800 metri maschile), semifinali: Simone ... Anna Bongiorni, Kaddari e Alessia Pavese a correre sul filo del record italiano (42'71) per ... la giornata azzurra al Mondiale di di Budapest regala non poche soddisfazioni, con le ... Missione semifinale compiuta, invece, per la duecentista, Kaddari, e per Eloisa Coiro negli 800 ...

