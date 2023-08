Atletica | Dalia Kaddari avvicina il personale sui 200 Richardson e Jackson prenotano il duello in finale

(Di giovedì 24 agosto 2023)ha incominciato brillantemente la propria semisui 200 metri ai Mondiali 2023 dileggera, transitando a metà curva in un rilevante 11.26. Alla sarda, però, è mancato un po’ di spunto sul rettilineo conclusivo e ha chiuso al sesto posto della propria serie con il tempo di 22.75. L’azzurra ha siglato il terzo crono della carriera con 0,1 m/s di vento contrario, fermandosi a 11 centesimi dal proprioe a 8 centesimi da quanto corse in batteria all’inizio di questa rassegna iridata. La 22enne può ritenersi soddisfatta della sua avventura a Budapest e ora si concentrerà sulla staffetta, visto che già domani sono in programma le batterie della 4×100. Per accedere allasarebbe servito correre un sontuoso 22.30, al momento decisamente lontano dalle ...

Atletica, Dalia Kaddari eliminata in semifinale sui 200 metri: "Sono un po' delusa, non era il tempo che mi aspettavo" OA Sport

Budapest, 24 ago. - (Adnkronos) - Dalia Kaddari esce di scena in semifinale nei 200 metri ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. L'azzurra chiude al settimo posto in 22"75 la prima ...Domani penserò alla staffetta, non vedo l’ora di rivedere la gara perché penso di aver corso bene”. Così Dalia Kaddari dopo l’eliminazione in semifinale nei 200 metri ai mondiali di atletica di ...