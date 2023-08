Atletica | che rimpianto per Filippo Tortu! Bastava un tempo ‘normale’ per la finale dei 200 metri…

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo aver mancato la qualificazione in semisui 200 metri per soli 2 centesimi al termine di una batteria molto deludente, aumentano ulteriormente i rimpianti perTortu. Il velocista brianzolo, mestamente eliminato al primo turno dei Campionati Mondiali 2023 dileggera, aveva infatti il potenziale per centrare il grande obiettivo della sua rassegna iridata, ovvero entrare in. Le semifinali di questa sera hanno evidenziato un livello medio più basso del previsto (tralasciando quindi le performance dei favoriti per le medaglia) e l’ottavo pass per l’atto conclusivo è stato assegnato al liberiano Joseph Fahnbulleh con 20?21. Unsicuramente alla portata dell’ex primatista italiano sui 100 metri, che vanta un personale di 20?10 stabilito l’anno scorso a Eugene. Tortu ha ...

Appare estremamente indietro di condizione. Non calcia mai. Dall'80' Beltran SV Gonzalez 6:... Italiano 5: conferma quasi in blocco gli 11avevano incantato tutti a Genova ma la gara offre ...La misura di 7,87m non cos bastata per piazzarsi tra i migliori ottosi giocano le medaglie con tre ulteriori ...Grosso spavento per Noah Lyles e gli altri atleti attesi dalle batterie dei 200 metri ai Mondiali didi Budapest: le due golf cart...

Mondiali di atletica 2023, il programma di oggi 24 agosto: gli orari ... Fanpage.it

Un sesto posto bello, bellissimo per la nostra Sara Fantini nel martello ai Mondiali di Budapest. Camryn Rogers si prende l’oro . La canadese batte la concorrenza grazie alla misura di 77,22 centrata ...Catalin Tecuceanu sfiora l'impresa e ritocca il personale, ma non riesce a qualificarsi per la finale degli 800 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapes ...