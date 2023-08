Atletica | Ceccarelli suona la carica per la staffetta 4×100 | “Determinati a raggiungere il miglior risultato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Intervenuto in conferenza stampa alla viglia dellaai Mondiali didi Budapest 2023, Samueleha detto: “Sono felice di come si è conclusa la prima parte del mio Mondiale. Personalmente sto bene e mi auguro di rendere al meglio per la seconda. Tutti noi siamo in forma eil“. Sulla stessa lunghezza d’onda Lorenzo Patta, che si è messo l’infortunio alle spalle: “Sono a disposizione, non vedo l’ora di scendere in pista. La speranza è di guadagnarci la finale per poi giocarci tutto. Sto vivendo questa vigilia allo stesso modo di Tokyo“. Infine, ha parlato anche Fausto Desalu, soffermandosi però sulla sua prestazione nei 200 metri: “E’ stata una gara bella dal punto di vista ...