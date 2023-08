Atletica | Catalin Tecuceanu | “Ho fatto il personale ma non sono contento | volevo la finale”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023)sfiora l’impresa e ritocca il, ma non riesce a qualificarsi per ladegli 800 metri ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). L’azzurro ha corso in 1’44?79 con un ottimo sprint, non andando però oltre ad un quarto posto nella seconda semie mancando il ripescaggio. “Record, di 4 centesimi. Io però nonperchétantissimo questa. Ci ho provato in tutti i modi, ma non è arrivata quest’anno. Nel 2024 cii Campionati Europei e le Olimpiadi. Andremo lì per esserci e per puntare in alto. Oggi non ...