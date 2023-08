Atletica | Barontini sfiora la finale sugli 800 ai Mondiali col personale | “Difficile essere razionali | brucia”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Simoneritocca illa800 metri ai Campionati2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest. Il marchigiano ha corso in 1’44?34, concludendo la terza semiin quinta posizione (subito alle spalle del francese Yanis Meziane) e avvicinandosi a soli 11 centesimi dal secondo e ultimo crono valido per il ripescaggio. Il campione italiano in carica si è presentato ai microfoni della Rai in lacrime, consolato dall’amico e conterraneo Gianmarco Tamberi: “Hoto il mio obiettivo. Sembrava un sogno l’anno scorso a Monaco, dove ero entrato con il peggior accredito ed il peggior. A dir la verità questa stagione ci avevo un po’ fatto la bocca per ...