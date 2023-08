(Di giovedì 24 agosto 2023) Settimo posto pernella 35 km di marcia maschile ai Mondiali 2023 di: l’azzurro non è riuscito a difendere il titolo iridato sulla distanza più lunga, non presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistato lo scorso anno. Al termine della gara l’azzurro ed il DT dell’Italia dell’leggera,La, si sono soffermati a commentare ed analizzare la prestazione andata in scena a Budapest, in Ungheria, ai microfoni della RAI, tracciando un bilancio complessivo con la 20 km (distanza olimpica, a Parigi 2024 ci sarà anche la staffetta mista a coppie della marcia). Queste le parole a caldo del Direttore Tecnico FIDAL: “Bisogna invertire il titolo di un film di Sergio Leone,deve dire ...

Ma la Formula Uno è una classe regina, come i 100 metri dell'alle Olimpiadi. È già bello ... In Formula Uno, nell'epoca degli sponsor invadenti , uno comeGiovinazzi resta fuori anche ...... lunedì 7 agosto, con le convocazioni del direttore tecnico delle squadre nazionaliLa Torre per i Mondiali di Budapest di. La valdostana è infatti una degli 80 atleti (44 uomini ......la prima squadra si è riunita per dare il via alla preparazionein vista del campionato di serie A3. Alla prima squadra sono stati aggregati anche gli under Gianmarco Italia eLa ...

Atletica, Antonio La Torre: "Onore a Martin, ma oggi abbiamo ritrovato Massimo Stano" OA Sport

Mondiali: il mercoledì degli azzurri Conferenza stampa a Casa Italia. Tortu: “Lyles favorito, serve 19.95 per la finale”. Furlani: “Ho il fuoco dentro e nulla da perdere”. Battocletti: “Il nuovo regol ...“Da tempo lo sentivo vicino e ora è arrivato”: Zaynab Dosso - bella partenza, progressione efficace – eguaglia in 11”14 il record, vecchio 22 anni, di Manuela Levorato finendo nella scia della balzana ...