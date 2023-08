Atalanta | pronto l'assalto a Iling Jr

... dopo l'affare saltato con l'per Zapata , i giallorossi hanno messo le mani su Sardar ... Il club tedesco, come riportato da Sky Sport , èad accettare l'offerta della Roma, motivo per ......ore gli uomini mercato del Grifone hanno bussato a casaper chiedere informazioni su due giocatori in particolare. L'obiettivo principale dei rossoblù è Hans Hateboer, 29enne olandese...E il tuo ricordo più bello 'Senza dubbio il primo gol, all'esordio, contro l'!' Fosti così ... Io però sono in forma: sto bene e sonoa dare il mio contributo alla mia nuova squadra. ...

Frosinone, il portiere Cerofolini: "Pronto per giocare contro l'Atalanta" Tutto Atalanta

La priorità per i giallorossi, complice il grave infortunio di Tammy Abraham, è un rinforzo in fase offensiva.La caccia del Genoa a un esterno destro da regalare ad Alberto Gilardino passa anche dalle parti di Bergamo. Nelle scorse ore gli uomini mercato del Grifone hanno bussato a casa Atalanta per chiedere ...