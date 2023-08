Atalanta | Palomino recuperato dall’infortunio | ma non è ancora in condizione per Frosinone

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’, in vista della seconda giornata di campionato contro il, dovrà fare a meno di El Bilal Touré e probabilmente anche di Josè. Il difensore hadalla lesione muscolo/tendinea di tipo 4 con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro e si sta allenando in gruppo da martedì pomeriggio, ma non èal massimo della. Rafael Toloi dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Gian Piero Gasperini, mentre Brandon Soppy resta in attesa di conoscere il proprio futuro. Per quanto riguarda la probabile formazione si va verso la conferma quasi titole dell’undici visto in campo contro il Sassuolo. SportFace.

QUI- Ancora assenti per infortunioe Hateboer; da valutare le condizioni di Toloi e Touré. Rientra, invece, Cambiaghi, che ha scontato il turno di squalifica anche se é possibile ......QUI- Out gli indisponibili, El Bilal Tourè, Adopo e Hateboer e lo squalificato Cambiaghi. Non dovrebbe partire tirolare Scamacca, che non é ancora in buone condizioni fisiche.

Atalanta: Palomino recuperato ma a rischio trasferta Agenzia ANSA

A parte l'infortunato El Bilal Touré, sotto terapie per la rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale destro, José Palomino resta l'unico giocatore dell'Atalanta a rischio per l'anticipo ...La partita Frosinone - Atalanta di Sabato 26 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 2° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio ...