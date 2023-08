Atalanta | il piano di fine mercato

Tra i possibili nuovi obiettivi figurano Teun Koopmeiners dell', anche se la sua partenza è ... ma l'affare con l'Inter era sfumato; ora potrebbe tornare in primo. ADL e le grane Elmas e ...La proposta di Tiago Pinto è stata quindi rifiutata in primis dall', quindi la decisione è del club bergamasco, successivamente è stata condivisa sultecnico dal mister.Da Marko Pjaca della Juventus, ormai sempre più vicino al Karagumruk in Turchia, passando per Salvatore Elia , 24 anni, dell', ma restano in piedi anche le piste svizzere Jakub Kadak e Lars ...

Il ruolo in campo, una chioccia speciale fuori: così Gasp sta recuperando CDK La Gazzetta dello Sport

Si era vociferato di una clamorosa indiscrezione di mercato, poi prontamente smentita proprio al nostro sito in esclusiva. "Atalanta su Buongiorno. Cairo: no!" titola Tuttosport sulla ...