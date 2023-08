Atalanta | El Bilal Touré operato al femore Ora la riabilitazione

(Di giovedì 24 agosto 2023) Zingonia. Elè statoe ha iniziato il decorso postrio. A renderlo noto l’che fa sapere che, nella giornata di oggi, giovedì 24 agosto, l’attaccante in forza alla Dea è stato sottoposto a trattamento chirurgico di riparazione della rottura dell’inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra. Il 21enne maliano si era infortunato durante l’amichevole contro la Juventus accusando un infortunio che gli esami avevano identificato in una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. L’intervento, eseguito dal dottor Ramon Cugat presso l’Hospital Quirónsalud di Barcellona, è terminato con successo e il calciatore ha iniziato da subito il percorso riabilitativo previsto dal protocollo.

L'Atalanta ha comunicato la riuscita dell'intervento a cui si è sottoposto El Bilal Touré, uno degli ultimi acquisti dei nerazzurri e che ha riportato la rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale destro. Come comunicato dal club nerazzurro, nella giornata odierna si è sottoposto ad un intervento chirurgico a Barcellona ed ha subito intrapreso l'iter riabilitativo.

La scorsa settimana l'Atalanta ha perso per infortunio El Bilal Touré, attaccante arrivato in questa sessione di calciomercato dall'Almeria per un cifra complessiva di 30 milioni di euro.