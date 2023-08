Ascolti tv ieri | boom Mondiali e Europei Rai2 Rai1 e Canale 5 in agonia

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 24 agosto 2023) Glitv di, mercoledì 23 agosto 2023, hanno registrato in prime time la vittoria di: idi Atletica Leggera sono stati visti da 1.840.000 spettatori, 12% di share, mentre glidi Pallavolo Femminile Italia-Croazia da 1.570.000 spettatori, 11.9% di share. Press Play – La Musica della nostra Vita suha ottenuto un netto di 1.631.000, 11.7%; su5 la prima puntata della serie Beyond Paradise 1.486.000, 11.8%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Freedom – Oltre il Confine Summer 572.000, 4.7% Rai3 Nel Secolo Breve 510.000, 3.7% Rete 4 Zona Bianca 814.000, 7.4% La7 Ipotesi di Reato 427.000, 3.2% TV8 replica di Name That Tune 341.000, 2.9% NOVE C'era una Volta ...