Arturo Vidal | poi si è suicidato | la frase che sconvolge il mondo del calcio | Video

Commenta per primo Dopo le grandi polemiche sorte nella giornata di ieri,si è difeso e giustificato sempre attraverso i social network ribadendo la propria posizone. Ieri durante una diretta Twtich l'ex Inter e Juve aveva commentato il suo primo gol in ...In un'altra diretta Twitch,ha deciso di spiegare meglio la frase su Enke , che sui social, ancor prima che sui giornali, aveva suscitato scalpore e indignazione per aver parlato in un modo non particolarmente ...1 Una frase sicuramente non maliziosa, ma uscita decisamente male, quella di: l'ex centrocampista dell'Inter, nel corso di una diretta Twitch in cui veniva mostrato il suo primo gol con la maglia del Bayer Leverkusen nel 2007, ha detto: 'È stato il mio primo gol ...

Bufera su Vidal per una frase shock: "Ho fatto gol a Enke e poi si è suicidato" La Gazzetta dello Sport

Le parole pronunciate ieri su Robert Enke hanno alzato un gran polverone su Arturo Vidal. Il portiere si è suicidato nel 2009 dopo una lunga battaglia con la depressione e ...Arturo Vidal e una frase shock. Commentando un video su Twitch dove veniva mostrato il suo primo gol con il Bayer Leverkusen, nel 2007, contro l'Hannover 96, il cui portiere era Robert ...