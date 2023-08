Armato di pistola e coltelli Napoli | arrestato 27enne

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) Andava in giro adi una. Lo ha scoperto la polizia durante un controllo stradale. Andava in giro adi unae un. Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Arenella, in via Piscicelli hanno notato un’auto che procedeva lentamente con a bordo tre persone. I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e fermato l’auto in via San Giacomo dei Capri per controllare gli occupanti. Hanno trovato il conducente in possesso di una Beretta calibro 22 con la matricola abrasa, completa di 5 cartucce di cui una camerata. Aveva inoltre un coltello con una lama da dieci centimetri. Dato il ritrovamento gli agenti hanno esteso il controllo alla vettura trovando un altro coltello con ...