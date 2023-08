Arienzo | al via l’inaugurazione di una nuova area fitness

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 24 agosto 2023). È ufficialmente terminato l’allestimento di unain via Cappuccini: domenica, 27 agosto, alle ore 20.30, ci sarà il taglio del nastro alla presenza del sindaco Giuseppe Guida, dell’assessore allo Sport Luigi Verdicchio e dell’Amministrazione Comunale. Il nuovo spazio, all’aperto e attrezzato, è stato finanziato con risorse del Pnrr, rientranti nella Terza Linea di intervento “Sport e Inclusione Sociale”, finalizzate alla realizzazione di parchi e percorsi outdoor per la promozione della pratica sportiva libera. L’Ente è risultato destinatario dei fondi, per un importo complessivo di 35.000,00 euro. Le operazioni sono state concluse in un mese. L’, pronta e accessibile, gratuitamente, a tutti, è dotata di diversi attrezzi per l’allenamento, disposti su un tappeto di erba ...