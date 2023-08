Arctic Race of Norway | tappa 2 | la sintesi del successo di Gazzoli

Gli highlights della seconda tappa dell'of Norway (da Alta ad Hammerfest) vinta da Michele ...Nell'ultima giornata, ossia nella quarta tappa dell'of Norway 2023 , non è mancato lo spettacolo per quanto riguarda lo spettacolo. Alla fine la tappa si è conclusa con la vittoria del ciclista transalpino Clément Champoussin che ha chiuso ...Contemporaneamente si correrà anche in Spagna, con la Vuelta Burgos, e in Norvegia, con la. Domenica 20 il calendario del World Tour propone la Bemer Cycliassic, nuovo nome della corsa ...

Arctic Race - La favola di Michele Gazzoli: vince in Norvegia dopo ... Eurosport IT

Esulta Clement Champoussin nell'ultima tappa dell'Artic Race of Norway. In una frazione di 171,4 km (Kvalsund - Nordkapp) con un finale piuttosto insidioso (con 2 GPM di prima categoria), il francese ...Esulta Clement Champoussin nell’ultima tappa dell’Artic Race of Norway. In una frazione di 171,4 km (Kvalsund – Nordkapp) con un finale piuttosto insidioso (con 2 GPM di prima categoria), il francese ...