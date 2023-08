Archeologia | a Selinunte ritrovata un’antica sima con testa di leone

(Di giovedì 24 agosto 2023) Unadiin marmo prezioso intatta e in perfetto stato di conservazione. È, ovvero l’estremità superiore del tetto di un tempio, rinvenuta adall’archeologo Jon Albers durante le ricerche condotte dall’Università di Bochum. Laappena scoperta – il cui restauro sarà avviato nei prossimi mesi, a cantiere aperto, con la collaborazione di esperti tedeschi e italiani – sarà esposta da sabato 26 agosto all’antiquarium del Baglio Florio nel Parco archeologico di. Si tratta di un reperto archeologico imponente, alto circa 62 centimetri per un peso di oltre 250 chili. In passato erano state rinvenute alcune decorazioni molto grandi, circa 70 centimetri d’altezza, provenienti dal Tempio di Eracle ad Agrigento e dal Tempio della ...

Una testa di leone in marmo prezioso intatta e in perfetto stato di conservazione. È un'...che ha stretto un accordo disolidale con il Parco di Segesta e l'Università di ... che ebbe un rapporto quasi sempre conflittuale con, la città costiera con l'area archeologica ...

Rinvenuta a Selinunte un'antica sima: una testa di leone in marmo in perfetto stato di conservazione. Nei prossimi mesi sarà avviato il restauro, ma intanto sarà esposta dal prossimo sabato all'antiqu ...