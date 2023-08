(Di giovedì 24 agosto 2023). Proseguono senza soste ledi Carlo Meroni, l’dallo scorso 17 agosto. La vicenda rimane ancora avvolta nel mistero, con il villeggiante originario della provincia di Milano, 87 anni, che nel tardo pomeriggio di quel giorno era uscito per una passeggiata, come aveva fatto tantissime altre volte: brevi camminate, lunghe nemmeno un chilometro, prima di rientrare nella sua casa di vacanza in via Papa Giovanni, nella contrada Locatelli. Proprio partendo da qui si sono concentrate le, indirizzate da un lato in direzione Blello e dall’altro verso Laxolo: in una settimana sono state circa 300 lecoinvolteoperazioni e tra i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri sono stati ...

- - > Addio a Franco Usai. Olbia dice addio a Franco Usai. Aveva soltanto 64 anni l'uomorecentemente in città, a causa di una malattia. L'era molto conosciuto in quanto è stato un maresciallo dei carabinieri. Da anni in pensione, Franco lascia due figli. L'uomo era ...E si cerca l'anche nelle pertinenze di abitazioni private, dai garage alle cantine fino ai pollai. L'uomo, infatti, potrebbe avere cercato un rifugio temporaneo quando è sopraggiunta la ...È stato ritrovato nella notte tra domenica e lunedì il corpo senza vita di Sergio Francesconi, l'di 93 anniproprio ieri mattina . La notizia della scomparsa, grazie anche al tam tam social dopo l'appello dei familiari, aveva fatto il giro della città. Le ricerche della polizia, ...

Anziano scomparso a Berbenno: 300 persone impegnate nelle ricerche BergamoNews.it

Sono in corso da diverse ore le ricerche di un uomo di 84 anni scomparso nella serata di ieri, martedì 22 agosto 2023, da Piateda. Anziano disperso a Piateda, ricerche in corso Sul posto stanno operan ...Disperata e in preda ad una crisi isterica un’anziana donna residente in un condominio di Via Galilei nella Marina di Trebisacce si barrica in casa gridando ad alta voce il nome di un figlio deceduto ...