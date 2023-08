Antonella Fiordelisi spara a zero contro Edoardo Donnamaria | “Ti piace illudere”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 agosto 2023)edsono stati due dei protagonisti più amati e discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore, caratterizzata da alti e bassi, è culminata in una rottura definitiva. I fan sperano in un ritorno di fiamma, però, al momento, sembra che non ci siano i presupposti. Anzi, l’ex schermitrice, durante la notte, si è lasciata andare a un duro sfogo nei suoi confronti. Dopo qualche ora, ha cancellato le tracce sul web. GF Vip 7,attacca: “Mi ha fatto sentire sola”, anche adesso che la relazione è finita, non riescono a trovare un punto di ...