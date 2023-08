Antenna per telefonia nel parco regionale | scatta il sequestro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’per le telecomunicazioni realizzata a Castello del Matese (Caserta), in pienodel Matese, è stata sequestrata dai carabinieri forestali, che hanno scoperto come l’iter autorizzativo dell’opera, di elevato impatto sul paesaggio e sull’ambiente, non si sia perfezionato. L’area di 100 metri quadrati era però stata delimitata da una recinzione in metallo e il traliccio era stato comunque realizzato. I militari, intervenuti con i tecnici del Comune e della Soprintendenza per il Paesaggio di Caserta, hanno accertato le irregolarità apponendo i sigilli e denunciando i responsabili per reati in materia urbanistico-edilizia, per deturpamento del paesaggio, per danneggiamento di area protetta e per deterioramento di un sito Rete Natura 2000. L'articolo proviene da Anteprima24.it.